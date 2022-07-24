"Украинцев не сломать": Зеленский напомнил, что 28 июля впервые будет отмечаться День Украинской Государственности
В четверг, 28 июля, в Украине будут впервые отмечать День Украинской Государственности. В этом году государственный праздник состоится во время шестого месяца полномасштабной войны
Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения.
"Впервые. Отметим во время такой жестокой войны – на шестом ее месяце. После восьми лет войны на Донбассе. Но отметим. Несмотря на все. Потому что украинцев не сломать. День Украинской Государственности будет утверждать связь украинцев, которые живут сейчас, со многими поколениями" нашего народа. Более тысячи лет государственно-творческому опыту украинцев, нашей культуре, нашей самобытности, украинскому характеру", - сказал он.
По словам президента, сейчас перед страной есть важная национальная задача – работать вместе на победу.
"А значит, сможем сделать то, что не удавалось сделать ранее предыдущим поколениям. Это касается и нашей защиты в этой войне за независимость, и нашего движения в объединенную Европу, к полноправному членству в ЕС, и нашей способности стать одной из самых современных государств мира. Нет сейчас тех, кто бы в этом сомневался. Есть только те, кто спорит, как этого достичь. Это будет. Это признак веры в Украину – не только нашей собственной веры", - сказал президент.
Зеленский добавил, что в течение следующей недели, с понедельника 25 июля, в Украину прибудут партнеры и будут важные переговоры, "а самое важное будет дальнейшее продвижение украинских позиций. На фронте, в дипломатии, в экономике".
- В августе 2021 года Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, предусматривающий установление 28 июля выходным днем – Днем государственности Украины.
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