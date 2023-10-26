Украинцев можно было мобилизовать и на предприятия оборонного комплекса, - член комитета ВР по нацбезопасности

Об этом в интервью УП заявил член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной Рады Сергей Рахманин.

"На многих предприятиях не хватает квалифицированных специалистов. Условно говоря, есть завод в Одесской области и есть человек соответствующей специальности в Черновицкой области. Ее могут мобилизовать и отправить, например, штурмовать посадки, а, возможно, учитывая ее профессию и квалификацию, ее следует мобилизовать на это предприятие в Одесской области, где соответствующего специалиста нет", - считает он.

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Нардеп сказал, что размышляет над тем, чтобы подать такой законопроект, однако "нет особых надежд, что это с пониманием встретят".