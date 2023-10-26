Украинцев можно было мобилизовать и на предприятия оборонного комплекса, - член комитета ВР по нацбезопасности
Государство могло бы проводить мобилизацию не только в Силы обороны, но и на предприятия военно-промышленного комплекса.
Об этом в интервью УП заявил член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной Рады Сергей Рахманин.
"На многих предприятиях не хватает квалифицированных специалистов. Условно говоря, есть завод в Одесской области и есть человек соответствующей специальности в Черновицкой области. Ее могут мобилизовать и отправить, например, штурмовать посадки, а, возможно, учитывая ее профессию и квалификацию, ее следует мобилизовать на это предприятие в Одесской области, где соответствующего специалиста нет", - считает он.
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Нардеп сказал, что размышляет над тем, чтобы подать такой законопроект, однако "нет особых надежд, что это с пониманием встретят".
- Напомним, 17 августа президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине до 15 ноября 2023 года.
- Также известно, что с 1 октября украинские женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат обязательному военному учету.
- 13 октября в Минобороны заявили , что найдут тех, кого нет в реестре военнообязанных. В Украине есть возможность выявлять подлежащих мобилизации граждан, даже если их нет в электронном реестре военнообязанных.
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