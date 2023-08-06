Украинцы фактически не знают истории чешского народа, как, наконец, истории других славянских народов, хотя в 19 веке Кирилло-Методиевские братчики внимательно ее изучали, в частности Тарас Шевченко написал поэму "Иван Гус". Фраза "Чехов могут победить только чехи" принадлежит Императору Священной Римской империи Сигизмунду I, правившему Богемией и Моравией в первой трети 15 века. Эта фраза оказалась пророческой: чехи утратили независимость на долгие 300 лет. Что случилось с народом, чье восстание против немецких оккупантов, продолжавшееся 15 лет, заставило содрогаться от страха и восхищения целую Европу?

Сначала был Ян Гус (1368-1415), священник, профессор и ректор Пражского университета, который, во-первых, перевел Библию на чешский язык, во-вторых, начал читать на нем проповеди, в-третьих, изгнал немцев из университета, в-четвертых , обвинил католическую церковь в коррупции Он был симпатиком англичанина Джона и французских катаров, нашедших убежище на территории Моравии и Богемии после жестокой расправы инквизиции. Господина ректора объявили еретиком и сожгли.

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Смерть Яна Гуса стала поводом к войне против оккупантов, даже несколько войн, которые называют гуситскими. Сначала движение гуситов было цельным, а затем распалось на два крыла - умеренных "чашников" из состоятельных слоев населения и радикальных лагерей, которых возглавил наверняка величайший чешский полководец Ян Жижка (1360-1424).

Этот слепой на один, а затем на другой глаз, полководец создал непобедимую армию, которая по-настоящему могла бы называться танковой, только вместо танков были деревянные повозки, из которых табориты стреляли всем, что имели, по немецким рыцарям в неповоротливой броне. Папа римский объявил против еретиков крестовые походы – христиан против христиан, но гуситы побеждали повсюду, предпочитая огнестрельное оружие.

В конце концов мотивация тоже сыграла решающую роль. И лозунг, возникший в Украине после 2014 года – "Армия, язык, вера", вполне подходит и гуситам. Их упорство, бескомпромиссность и жестокость по отношению к предателям и коллаборантам вызывают до сих пор возмущение политкорректных историков или просто дилетантов, равно как действия нашей УПА, а раньше гайдамаков. Нет ничего нового под солнцем.

Поражение гуситам, которые могли создать независимое государство еще в 15 веке, нанесли умеренные чашники, решившие поторговаться с врагом, чтобы прекратить изнурительное кровопролитие – чешская шляхта, купцы, священники-коллаборанты.

С 1620 по 1918 годы чехи находились во власти Габсбургов, проводивших тотальную политику понимания. Немецкий язык был единственным языком официального, делового общения, а также языком образования, а чешский сохранили и спасли потомки уцелевших лагерей и их сторонников, те же радикалы.

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Весна народов 1848 года освободила угнетенные славянские народы от гнета духовного, и только распад Австро-венгерской империи в 1918 году освободил их политически и экономически, хотя и ненадолго. Правда, священный огонь Яна Гуса уже никогда не сжигал чешское сердце. Но мудрая языковая политика глав Чехии, в частности президента Томаша Масарика, понимавшего в отличие от всех руководителей независимой Украины, что без собственного языка народ не может существовать, позволила быстро вернуть чешский язык в абсолютно все сферы жизни, причем без всяких переходных периодов и языковых квот , из-за которых украинцы вынуждены самостоятельно, без поддержки государства уже 30 лет бороться с русичением. Первым законом в Независимой Украине в 1991 году должен быть Закон об украинском языке. Дальше — изгнание московских попов и наконец создание национальной армии. Но голос ума не был услышан. Малоросы победили украинцев.

Ну это уже история. Но у нас есть уважительные основания переживать, не возьмут ли опять реванш после войны малороссы и не начнут ли обниматься с московскими оккупантами.

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Постоянные языковые скандалы, баталии в соцсетях свидетельствуют, что под личиной полезных идиотов скрывается извечный враг, который пытается влиять прежде всего на культурную элиту, апеллируя теперь уже к языковой практике в Канаде или Швейцарии, пытаясь убедить, что английский язык важнее родного. Тем более что власть наша отнюдь не проукраинская. И никогда ею не была за эти 30 лет. Многие украинцы чувствуют угрозу, но в роли чашников выступают медийно раскрученные политики и интеллектуалы, которые устали от войны и хотят какого-то мира. Впрочем, они быстро научились зарабатывать на войне, в отличие от тех, кто вернется преждевременно поседевшим и изуродовавшимся из-под Бахмута и услышит: "Я вас туда не посылал".

Специально для Еспресо .

Об авторе: Галина Пагутяк, писательница, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко.

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