Украинцев, которые в составе Team Spirit выиграли престижный киберспортивный турнир мира, "переодели" в форму сборной России
В сборной России по футболу объяснили, почему украинских членов киберспортивной команды Team Spirit Илью Мулярчука и Мирослава Колпакова изобразили в своей форме
Об этом сообщает CQ .
Российский клуб Team Spirit, за который выступают украинцы Мулярчук и Колпаков, 17 октября стал чемпионом самого престижного в мире турнира по Dota 2 - The International 10 - заработал $ 18,2 млн.
Сборная России по футболу на своей странице в twitter поздравила команду с этим достижением и изобразила всех пятерых игроков, в том числе украинцев Илью Yatoro Мулярчука и Мирослава Mira Колпакова - в своей форме.
После критики в свой адрес, сборной России пришлось объяснять свои твиты.
"Выложи мы ребят в их форме, наша аудитория бы нас не понятна. Мы никого не хотели обидеть и задеть, искренне поздравили ребят и считаем это большим достижением для России и СНГ", - пояснили в сборной России.
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