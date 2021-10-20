Украинцев, которые в составе Team Spirit выиграли престижный киберспортивный турнир мира, "переодели" в форму сборной России

Об этом сообщает CQ .

Российский клуб Team Spirit, за который выступают украинцы Мулярчук и Колпаков, 17 октября стал чемпионом самого престижного в мире турнира по Dota 2 - The International 10 - заработал $ 18,2 млн.

Сборная России по футболу на своей странице в twitter поздравила команду с этим достижением и изобразила всех пятерых игроков, в том числе украинцев Илью Yatoro Мулярчука и Мирослава Mira Колпакова - в своей форме.

После критики в свой адрес, сборной России пришлось объяснять свои твиты.

"Выложи мы ребят в их форме, наша аудитория бы нас не понятна. Мы никого не хотели обидеть и задеть, искренне поздравили ребят и считаем это большим достижением для России и СНГ", - пояснили в сборной России.

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