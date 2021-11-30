Украинцев Харлан и Рейзлина признали лучшими фехтовальщиками мира

Об этом сообщает официальный сайт НОК Украины .



Конгресс Международной федерации фехтования прошел в швейцарской Лозанне. Эксперты выбрали лучших фехтовальщиков по итогам сезона 2020-2021.



Лидером рейтинга в мужской шпаге стал бронзовый призер Олимпиады-2020 Игорь Рейзлин. В Токио 36-летний Рейзлин завоевал свою дебютную олимпийскую награду. В марте шпажист победил на этапе Кубка мира в Казани.



Среди женщин уже в пятый раз лучшей фехтовальщицей года была признана Ольга Харлан. За свою карьеру украинка завоевала 4 олимпийские медали (1 золото, 1 серебро и 2 бронзы), является шестикратной чемпионкой мира и восьмикратной чемпионкой Европы. Она является самой титулованной украинской спортсменкой.

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