Украинцев будут предупреждать смс-сообщения об опасности мин и взрывоопасных предметов

Об этом Минреинтеграции сообщило в телеграм.



"Минреинтеграции в сотрудничестве с операторами мобильной связи ЧАО "ВФ Украина" обеспечило SMS-информирование граждан Украины об опасности мин и взрывоопасных предметов, а также правила безопасного поведения в случае их обнаружения", – говорится в сообщении.



В минстерстве называют ситуацию с минированием сверхсложной: оккупанты постоянно оставляют после себя минные ловушки. Враг использует различные виды взрывоопасных предметов.



Отмечается, что один неосторожный шаг, недостаточная образованность – могут привести к роковым последствиям, поскольку мины и другие взрывоопасные предметы могут быть где угодно.



Через смс-рассылку Минреинтеграции надеется ознакомить с основными правилами обращения с взрывоопасными предметами как можно больше украинцев.



Напомним, власти сообщают, что разминирование Бучи, Ирпеня и Гостомеля продолжается, возвращаться туда рано.



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