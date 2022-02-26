Украинцами уничтожены 14 российских самолетов, 8 вертолетов, 102 танка, 536 бронемашин, - Генштаб

Об этом со ссылкой на официальную информацию ведомства передает Еспресо.TV.



Вражеским войскам нанесены такие безвозвратные потери:



танки – 102,



пушки – 15,



ЗРК "Бук" – 1,



ББМ – 536,



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самолеты – 14,



вертолеты - 8,



личного состава – 3500.



В плену – 200 оккупантов.



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