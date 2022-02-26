Украинцами уничтожены 14 российских самолетов, 8 вертолетов, 102 танка, 536 бронемашин, - Генштаб
Генеральный штаб ВСУ привел статистку потерь оккупантов по состоянию на 06:00 утра субботы, 26 февраля 2022 года
Об этом со ссылкой на официальную информацию ведомства передает Еспресо.TV.
Вражеским войскам нанесены такие безвозвратные потери:
танки – 102,
пушки – 15,
ЗРК "Бук" – 1,
ББМ – 536,
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самолеты – 14,
вертолеты - 8,
личного состава – 3500.
В плену – 200 оккупантов.
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