Украинцам, желающим эвакуироваться в Канаду, предоставят 300 бесплатных билетов

Украинцы, желающие эвакуироваться в Канаду, сегодня смогут забронировать бесплатные билеты. Фонд Ukraine2Canda Travel Fund, дважды в месяц организующий бесплатные рейсы для граждан Украины, сегодня откроет регистрацию на очередные 300 билетов. Об этом идет речь на сайте фонда.

Зарегистрироваться можно с 17.00 по ссылке .

Для получения прав на бесплатный перелет нужно подготовить фотографии или сканкопии:

– паспортов;

– визы CUAET хотя бы для одного члена семьи;

– действующей визы или электронного разрешения на поездку для остальных членов семьи (ETA);

– проездного документа на одну поездку, если паспорт/виза недоступны;

– ковид-сертификатов;

– для детей – письменного согласия другого родителя с их контактными данными и фото паспорта (нотариальное удостоверение необязательно).

При наличии всех необходимых документов билеты будут предоставляться в порядке очереди. В течение недели после регистрации с зарегистрированными свяжутся организаторы по уточнению деталей. Вылеты проходят из разных городов Европы, о чем сообщают дополнительно. Вылет состоится не ранее чем через 30 дней со дня регистрации.