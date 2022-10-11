Украинцам, желающим эвакуироваться в Канаду, предоставят 300 бесплатных билетов
Украинцы, желающие эвакуироваться в Канаду, сегодня смогут забронировать бесплатные билеты – Фонд Ukraine2Canda Travel Fund открыл регистрацию
Украинцы, желающие эвакуироваться в Канаду, сегодня смогут забронировать бесплатные билеты. Фонд Ukraine2Canda Travel Fund, дважды в месяц организующий бесплатные рейсы для граждан Украины, сегодня откроет регистрацию на очередные 300 билетов. Об этом идет речь на сайте фонда.
Зарегистрироваться можно с 17.00 по ссылке .
Для получения прав на бесплатный перелет нужно подготовить фотографии или сканкопии:
– паспортов;
– визы CUAET хотя бы для одного члена семьи;
– действующей визы или электронного разрешения на поездку для остальных членов семьи (ETA);
– проездного документа на одну поездку, если паспорт/виза недоступны;
– ковид-сертификатов;
– для детей – письменного согласия другого родителя с их контактными данными и фото паспорта (нотариальное удостоверение необязательно).
При наличии всех необходимых документов билеты будут предоставляться в порядке очереди. В течение недели после регистрации с зарегистрированными свяжутся организаторы по уточнению деталей. Вылеты проходят из разных городов Европы, о чем сообщают дополнительно. Вылет состоится не ранее чем через 30 дней со дня регистрации.
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