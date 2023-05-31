Украинцам запретили посещать леса в ряде регионов Украины

Об этом сообщает ДСНС Украины.

С 1 по 3 июня в западных (прим. - кроме Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской), северных, Винницкой, Одесской, Николаевской и Херсонской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

"При таких условиях запрещено посещать леса! Соблюдайте правила безопасности и не провоцируйте пожары на открытых территориях!", - говорится в сообщении.