Об этом сообщают в компании НЭК "Укрэнерго".

Объясняют это тем, что сегодня утром украинцы потребили на 2,6% меньше электроэнергии, чем вчера.

"В субботу вечером мы также увидели, что украинцы бережно отнеслись к потреблению электроэнергии. В частности, в часы вечерней пиковой нагрузки потребление в Киеве снизилось на 6,2%, в Киевской области на 3,3%. Также, уменьшилось потребление в Черкасской – на 17,8%, в Харьковской – на 7,0%, Черниговской – на 5,9%" – отметили в Укрэнерго.

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Вместе с тем, в воскресный вечер сохраняется риск отключения электроэнергии.

В Укрэнерго призывают украинцев не включать одновременно несколько мощных электроприборов и при возможности пользоваться стиральными машинами, бойлерами и обогревателями ночью, когда уровень потребления в энергосистеме самый низкий.

Напомним, с понедельника в Харьковской области будут отключать электроэнергию по графику.

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