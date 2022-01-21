Украинцам вскоре представят план действий в случае расширения агрессии со стороны РФ, - Вениславский
Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский сообщил, что сейчас в Украине разрабатывается план информирования и алгоритмы действий в случае распространения российской агрессии, вскоре его представят украинцам
Об этом Вениславский сказал в интервью Укринформу.
"Конечно, разрабатывается план информирования и алгоритмы действий граждан в таких угрожающих ситуациях. К сожалению, от начала агрессии до недавнего прошлого сценарии и алгоритмы поведения мирного населения в случае расширения агрессии не были наработаны. В настоящее время они нарабатываются. В этом направлении идет абсолютно системная работа". Я думаю, что в ближайшее время все граждане увидят эти алгоритмы действий", – отметил депутат.
Вениславский добавил, что в октябре прошлого 2021 года в Украине утвердили План обороны страны. Он секретный и дает инструкции органам государственной власти и военным формированиям, как отражать определенные угрозы.
Депутат заверил, что власть готова к возможному негативному развитию событий в Украине.
"Любая ситуация получит адекватное реагирование со стороны Вооруженных Сил и в целом сектора безопасности и обороны Украины, в первую очередь, военно-политического руководства", - подчеркнул Вениславский.
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