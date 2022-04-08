Украинцам важно понимать, что у нас идет жизнь, в которой присутствует война, а не наоборот, - военный психолог
Военный психолог Андрей Козинчук объяснил, что очень важно заниматься полезными делами для себя и страны, несмотря на войну
Об этом он рассказал в эфире "Еспресо.TV"
"Гражданское население потихоньку адаптируется и успокаивается в отношении существующих в стране реалий. Но здесь следует понимать разницу между умиротворением и полной релаксацией. Уже люди начали пренебрегать воздушными тревогами. Я хочу напомнить людям, что война не закончилась. Поэтому правила безопасности должны соблюдаться”, – рассказал Козинчук
Козинчук также объяснил, как реагировать на события, произошедшие в Буче, Гостомеле, Бородянке и других городах, оккупированных российскими войсками.
“Если вы стали свидетелем событий на Киевщине, особенно если вы не были в тех событиях, то нужно понять одно - что там война закончилась. Все, что могло произойти самое страшное, – случилось. Нужно понимать, что делать дальше. А дальше нас ждет восстановление. Не следует акцентировать на этом внимание. Не сидите и не смотрите фото и видео с этих мест. Если вы хотите поплакать, потосковать, то дайте это на время, после этого берите себя в руки и занимайтесь делом, полезным для себя и страны", - добавил Козинчук.
Козинчук также отметил, что украинцы должны понимать, что у нас идет жизнь, в которой присутствует война, а не наоборот.
“У нас идет жизнь, в которой присутствует война, а не наоборот. И то, что мы приспособились к этому, значит, что у нас появились новые навыки. Мы знаем, как реагировать на воздушные тревоги, обстрелы и т.д. Поэтому очень важно, чтобы мы научились жить в тех реалиях, которые имеем”, - добавил Козинчук.
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