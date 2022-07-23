Украинцам в Польше будут выдавать электронные виды, позволяющие пересечение границ в ЕС
Украинские беженцы получили право на пересечение границ Евросоюза с электронным документом Diia.pl.
Об этом говорится в сообщении на сайте польского правительства.
"Польша сообщила Европейской комиссии об электронном документе, доступном для беженцев из Украины - Diia.pl, как документе, который подтверждает их законное пребывание на территории Польши и позволяет им путешествовать в пределах Европейского Союза, а также пересекать его внешние границы. Это первый полностью цифровой вид на жительство в Европейском союзе", - говорится в сообщении.
Документ Diia.pl доступен через мобильное приложение mObywat, его можно установить на мобильные телефоны с Android и iOS. Также необходимо иметь PESEL, польский аналог украинского идентификационного кода.
Кроме того, необходимо получить электронную подпись для создания кабинета. Для этого необходимо обратиться в одно из территориальных управлений.
С целью урегулирования вопроса передвижения граждан Украины в пределах Шенгенской зоны и пересечения внешней границы ЕС 12 июля Министерство внутренних дел и администрации подало в Европейскую комиссию заявку на получение временного документа Diia.pl в качестве подтверждения легальности пребывания в Польше.
Информация о документе была одновременно направлена в государства-члены ЕС и ассоциированные страны Шенгенской зоны.
После официального уведомления электронный документ Diia.pl, имеющийся у гражданина Украины или другого иностранца (чье пребывание на территории Республики Польша считается законным в соответствии с Законом о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом в этой стране), выступает как вид на жительство, используемый вместе с действительным проездным документом для пересечения внешней границы ЕС.
Он также позволяет передвигаться по Шенгенской зоне в течение 90 дней в течение любого 180-дневного периода.
- 19 июля правительство Ирландии приостановило безвиз для беженцев из двадцати стран ЕС ради украинцев. До этого сотни украинцев, преимущественно женщин и детей, с четверга приземлившихся в Ирландии, спали на полу заброшенного здания Дублинского аэропорта. А отныне украинцы будут временно находиться в палаточном городке, возведенном ирландской армией к северу от столицы.
- 21 июля госсекретарь по вопросам юстиции и безопасности Нидерландов Эрик ван дер Бург заявил, что Нидерланды не будут продлевать разрешения на проживание убегающих от войны неукраинцев.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.54
Покупка 37.54Продажа 38.71
-
EUR
Покупка 37.91Продажа 39.23
- Актуальное
- Важное