Украинцам в Польше будут выдавать электронные виды, позволяющие пересечение границ в ЕС

Об этом говорится в сообщении на сайте польского правительства.

"Польша сообщила Европейской комиссии об электронном документе, доступном для беженцев из Украины - Diia.pl, как документе, который подтверждает их законное пребывание на территории Польши и позволяет им путешествовать в пределах Европейского Союза, а также пересекать его внешние границы. Это первый полностью цифровой вид на жительство в Европейском союзе", - говорится в сообщении.

Документ Diia.pl доступен через мобильное приложение mObywat, его можно установить на мобильные телефоны с Android и iOS. Также необходимо иметь PESEL, польский аналог украинского идентификационного кода.

Кроме того, необходимо получить электронную подпись для создания кабинета. Для этого необходимо обратиться в одно из территориальных управлений.

С целью урегулирования вопроса передвижения граждан Украины в пределах Шенгенской зоны и пересечения внешней границы ЕС 12 июля Министерство внутренних дел и администрации подало в Европейскую комиссию заявку на получение временного документа Diia.pl в качестве подтверждения легальности пребывания в Польше.

Информация о документе была одновременно направлена ​​в государства-члены ЕС и ассоциированные страны Шенгенской зоны.

После официального уведомления электронный документ Diia.pl, имеющийся у гражданина Украины или другого иностранца (чье пребывание на территории Республики Польша считается законным в соответствии с Законом о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом в этой стране), выступает как вид на жительство, используемый вместе с действительным проездным документом для пересечения внешней границы ЕС.

Он также позволяет передвигаться по Шенгенской зоне в течение 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

19 июля правительство Ирландии приостановило безвиз для беженцев из двадцати стран ЕС ради украинцев. До этого сотни украинцев, преимущественно женщин и детей, с четверга приземлившихся в Ирландии, спали на полу заброшенного здания Дублинского аэропорта. А отныне украинцы будут временно находиться в палаточном городке, возведенном ирландской армией к северу от столицы.

21 июля госсекретарь по вопросам юстиции и безопасности Нидерландов Эрик ван дер Бург заявил, что Нидерланды не будут продлевать разрешения на проживание убегающих от войны неукраинцев.

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