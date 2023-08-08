Украинцам упростили регистрацию автомобилей из салона

Об этом сообщает МВД Украины.

"Теперь автосалоны могут регистрировать транспортные средства от имени покупателя без необходимости нотариального оформления доверенности. Его можно подписать прямо в автосалоне", - пишет МВД.

Акт приемки-передачи формируется с помощью Единого государственного реестра. Также уже необязательны "транзитные" номерные знаки.

"После оформления необходимых документов между покупателем и продавцом, представитель автосалона может посетить сервисный центр МВД вместо покупателя и получить свидетельство о регистрации транспортного средства и номерные знаки на имя покупателя", - говорится в сообщении.