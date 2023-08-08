Украинцам упростили регистрацию автомобилей из салона
Теперь украинцы могут приобрести автомобиль из салона по упрощенной регистрации
Об этом сообщает МВД Украины.
"Теперь автосалоны могут регистрировать транспортные средства от имени покупателя без необходимости нотариального оформления доверенности. Его можно подписать прямо в автосалоне", - пишет МВД.
Акт приемки-передачи формируется с помощью Единого государственного реестра. Также уже необязательны "транзитные" номерные знаки.
"После оформления необходимых документов между покупателем и продавцом, представитель автосалона может посетить сервисный центр МВД вместо покупателя и получить свидетельство о регистрации транспортного средства и номерные знаки на имя покупателя", - говорится в сообщении.
- 28 июля Кабинет Министров Украины принял новое решение о проекте "Еврокордон", в рамках которого ввели обязательные электронные очереди для легковушек и автобусов, перевозящих пассажиров.
- В течение июля украинский автопарк пополнили 18,8 тыс. легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы.
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