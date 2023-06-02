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Украинцам стало доступно мобильное приложение ChatGPT: пока только на iOS

2 июня, 2023 пятница
05:48
Технологии

Мобильное приложение с чат-ботом от OpenAI ChatGPT стало доступное в Украине. Сейчас им могут воспользоваться только владельцы гаджетов на операционной системе iOS

Об этом идет речь на сайте компании.

Работает приложение ChatGPT на операционной системе IOS 16.1 или выше.

Скачать программу можно здесь.

Приложение ChatGPT

Первоначально доступ к приложению был открыт только в США, но постепенно его начали открывать и в других странах. Приложение можно использовать бесплатно, оно синхронизирует историю пользователя на всех устройствах. Также он интегрирует Whisper (нейронную сеть), систему распознавания языка с открытым исходным кодом, обеспечивающий голосовой ввод.

Кроме того, есть возможность оформить подписку на ChatGPT Plus. Пользователям премиумверсии обещают эксклюзивный доступ к возможностям приложения, ранний доступ к новым функциям и более быстрое время ответов на запросы.

В компании отмечают, что пользователи Android в будущем также смогут установить приложение.

ChatGPT: что известно

ChatGPT был запущен 30 ноября 2022 года. Чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI и способный работать в диалоговом режиме, поддерживает запросы на естественных языках. Имеет широкие возможности: написание кода, создание текстов, возможность перевода, получение точных ответов и использование контекста диалога для ответов.

Еще в феврале сервис был недоступен в таких странах как: Китай, Россия, Белоруссия, Афганистан, Венесуэла, Иран. Как выяснилось, разработчик чат-бота запретил некоторым отдельным странам пользоваться своими сервисами в соответствии с наложенными санкциями.

18 февраля 2023 года министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что после переговоров, официальных писем, звонков и встреч с представителями OpenAI - ChatGPT стал доступным для регистрации пользователям из Украины. Программа не работает только на временно оккупированных Россией украинских территориях.

  • В конце марта Итальянская служба защиты данных запретила доступ к чат-боту OpenAI с искусственным интеллектом ChatGPT, ссылаясь на вероятные нарушения конфиденциальности.
  • Кроме того, в Китае запретили пользование чат-ботом с искусственным интеллектом, а регуляторам приказали не предлагать его услуги, учитывая нецензурированные ответы на вопросы пользователей.
  • Впоследствии в Вашингтоне начали исследовать возможные меры по регулированию систем искусственного интеллекта (ШИ), таких как ChatGPT, поскольку возникают вопросы его влияния на национальную безопасность и образование.
  • После этого в ЕС заявили, что создадут рабочую группу по разработке правил конфиденциальности для ChatGPT.
  • А в украинском Минюсте проверили, как ChatGPT справится с нотариальным экзаменом. Там рассказали, мог ли ChatGPT стать нотариусом.
Общество
Украина
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