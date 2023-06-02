Об этом идет речь на сайте компании.

Работает приложение ChatGPT на операционной системе IOS 16.1 или выше.

Скачать программу можно здесь.

Приложение ChatGPT

Первоначально доступ к приложению был открыт только в США, но постепенно его начали открывать и в других странах. Приложение можно использовать бесплатно, оно синхронизирует историю пользователя на всех устройствах. Также он интегрирует Whisper (нейронную сеть), систему распознавания языка с открытым исходным кодом, обеспечивающий голосовой ввод.

Кроме того, есть возможность оформить подписку на ChatGPT Plus. Пользователям премиумверсии обещают эксклюзивный доступ к возможностям приложения, ранний доступ к новым функциям и более быстрое время ответов на запросы.

В компании отмечают, что пользователи Android в будущем также смогут установить приложение.

ChatGPT: что известно

ChatGPT был запущен 30 ноября 2022 года. Чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI и способный работать в диалоговом режиме, поддерживает запросы на естественных языках. Имеет широкие возможности: написание кода, создание текстов, возможность перевода, получение точных ответов и использование контекста диалога для ответов.

Еще в феврале сервис был недоступен в таких странах как: Китай, Россия, Белоруссия, Афганистан, Венесуэла, Иран. Как выяснилось, разработчик чат-бота запретил некоторым отдельным странам пользоваться своими сервисами в соответствии с наложенными санкциями.

18 февраля 2023 года министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что после переговоров, официальных писем, звонков и встреч с представителями OpenAI - ChatGPT стал доступным для регистрации пользователям из Украины. Программа не работает только на временно оккупированных Россией украинских территориях.