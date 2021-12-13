Украинцам стала доступна третья прививка от COVID-19: Ляшко подписал указ

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Мы рекомендуем вводить дополнительную дозу для тех, кто имеет медицинские показания для нее в связи с тяжелыми заболеваниями, ведь их иммунная система могла не сформировать надлежащую защиту. После введения дополнительной дозы эти люди будут более защищены от коронавирусной болезни", - отметил Ляшко.

Согласно приказу, дополнительная доза вакцины, независимо от того, каким препаратом прививались раньше, рекомендуется людям: