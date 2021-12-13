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Украинцам стала доступна третья прививка от COVID-19: Ляшко подписал указ

13 декабря, 2021 понедельник
22:23
Коронавирус

В понедельник, 13 декабря, министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал указ №2770 о введении третьей дозы вакцины от COVID-19 людям с тяжелыми заболеваниями в соответствии с рекомендацией Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Мы рекомендуем вводить дополнительную дозу для тех, кто имеет медицинские показания для нее в связи с тяжелыми заболеваниями, ведь их иммунная система могла не сформировать надлежащую защиту. После введения дополнительной дозы эти люди будут более защищены от коронавирусной болезни", - отметил Ляшко.

Согласно приказу, дополнительная доза вакцины, независимо от того, каким препаратом прививались раньше, рекомендуется людям:

  • с ВИЧ-инфекцией;
  • с онкологией;
  • после трансплантации органов;
  • проходящие иммунодепрессивную терапию;
  • проходящие иммуномодулирующую терапию;
  • с разными иммунодефицитными состояниями.


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COVID-19
Виктор Ляшко
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