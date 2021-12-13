Украинцам стала доступна третья прививка от COVID-19: Ляшко подписал указ
В понедельник, 13 декабря, министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал указ №2770 о введении третьей дозы вакцины от COVID-19 людям с тяжелыми заболеваниями в соответствии с рекомендацией Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
"Мы рекомендуем вводить дополнительную дозу для тех, кто имеет медицинские показания для нее в связи с тяжелыми заболеваниями, ведь их иммунная система могла не сформировать надлежащую защиту. После введения дополнительной дозы эти люди будут более защищены от коронавирусной болезни", - отметил Ляшко.
Согласно приказу, дополнительная доза вакцины, независимо от того, каким препаратом прививались раньше, рекомендуется людям:
- с ВИЧ-инфекцией;
- с онкологией;
- после трансплантации органов;
- проходящие иммунодепрессивную терапию;
- проходящие иммуномодулирующую терапию;
- с разными иммунодефицитными состояниями.
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