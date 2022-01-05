Украинцам советуют воздержаться от поездок в Казахстан из-за протестов

Об этом идет речь на сайте посольства.



"В связи с введением с 05 января по 19 января 2022 года чрезвычайного положения в Алматы, Алматинской и Мангистауской областях рекомендуем воздержаться от прибытия в Казахстан", - отметили дипломаты.



Украинцам, находящимся на территории Казахстана, следует воздержаться от посещения мест массового скопления людей на период чрезвычайного положения.



Кроме этого, посольство опубликовало телефон "горячей линии": +7(705)7556610, за которым можно обращаться по необходимости.

Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.

4 января казахские силовики стали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты.

В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержали более 200 человек.

На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку.