Украинцам следует ждать штормового ветра и потепления, - синоптик Наталья Диденко

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"К нам идет потепление", - отметила она.

Уже завтра, 20 октября, в большинстве областей Украины улицы наполнятся счастливыми людьми, греющимися при температуре воздуха +12°C...+16°C.

На Западе Украины даже до +18°C.

Холод еще задержится на Востоке, в Сумской и Полтавской областях, днем +7°C...+11°C.

В дальнейшем, 21-22 октября, теплая погода охватит практически всю нашу территорию, а в западных областях местами даже вероятно +19°C...+22°C.

В Украине будет сильный, местами до штормовых порывов, ветер.

Завтра - в западных и северных областях, а в дальнейшем практически по всей Украине.

Из-за сильноего влияния антициклона существенные осадки в Украине маловероятны, разве что в среду залетный атмосферный фронт брызне немнго дождя где-то в западных областях.

В Киеве 20 октября дождей не предвидится, но также потеплеет.

В течение дня столбики термометров поднимутся до +14°C.

"Порывистый и пакостный юго-восточный ветер попробует помешать киевлянам наслаждаться теплым воздухом. Его порывы завтра, 21 и 22 октября могут быть сильными, даже до штормовых", - заметила госпожа Диденко.

В свою очередь, 23-24 октября в Украину начнет заходить холоднющий воздух арктического происхождения.





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