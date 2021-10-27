Украинцам следует ждать дождей и потепления, - синоптик Наталья Диденко
Погода в Украине в четверг, 28 октября, будет солнечной и теплой, однако в некоторых регионах пройдут дожди
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Четверг в Украине будет теплым.
Температура воздуха подпрыгнет днем до +10°C…+15°C.
На северо-востоке воздух побудет еще "колючим", не выше +8°C…+11°C.
Дождей существенных не будет в Украине, только завтра немного коснутся Черниговщины, Сумщины, Полтавщины и восточных областей незначительные осадки.
В Киеве четверг сухой и умеренно теплый, днем до +12°C.
По словам г-жи Диденко, в выходные украинцев ожидает комфортная погода с ясным небом, солнцем и температурой воздуха +10°C…+15°C, в западных областях вероятно до +18°C.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.31
Покупка 26.31Продажа 26.54
-
EUR
Покупка 30.41Продажа 30.8
- Актуальное
- Важное