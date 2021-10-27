Украинцам следует ждать дождей и потепления, - синоптик Наталья Диденко

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Четверг в Украине будет теплым.

Температура воздуха подпрыгнет днем до +10°C…+15°C.

На северо-востоке воздух побудет еще "колючим", не выше +8°C…+11°C.

Дождей существенных не будет в Украине, только завтра немного коснутся Черниговщины, Сумщины, Полтавщины и восточных областей незначительные осадки.

В Киеве четверг сухой и умеренно теплый, днем до +12°C.

По словам г-жи Диденко, в выходные украинцев ожидает комфортная погода с ясным небом, солнцем и температурой воздуха +10°C…+15°C, в западных областях вероятно до +18°C.

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