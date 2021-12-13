Украинцам следует ожидать заморозки, осадки и снеголавинную опасность, - синоптик Наталья Диденко

Об этом она сообщила в telegram .

"Солнца в Украине мало, можно сказать, вообще оно где-то сильно загуляло, и завтра ситуация будет такой же", - отметила синоптик.

Осадки - местами небольшие, мокрый снег преимущественно или туман, или просто влажная плотная облачность.

На Западе Украины ночью кое-где посыпает снегом, но и там завтра ситуация усмирится.

"Дорогие туристы! Не сильно шныряйте высокогорьями – лавиноопасно", - подчеркнула Диденко.

Температура воздуха во вторник будет колебаться в Украине от -2…+3°C.

Направление ветра преимущественно северное, умеренное.

В Киеве 14 декабря местами небольшие осадки, повышенная влажность, облачность.

Температура воздуха в Киеве от -1 до +2°C.

Николая, 19 декабря, в Киеве ожидается снег.

Со следующего понедельника в большинстве областей Украины похолодает до -2…-9°C.





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