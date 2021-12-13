Украинцам следует ожидать заморозки, осадки и снеголавинную опасность, - синоптик Наталья Диденко
Во вторник, 14 декабря, в Украине ожидается осадок в виде дождя и снега. Также будут ночные заморозки
Об этом она сообщила в telegram .
"Солнца в Украине мало, можно сказать, вообще оно где-то сильно загуляло, и завтра ситуация будет такой же", - отметила синоптик.
Осадки - местами небольшие, мокрый снег преимущественно или туман, или просто влажная плотная облачность.
На Западе Украины ночью кое-где посыпает снегом, но и там завтра ситуация усмирится.
"Дорогие туристы! Не сильно шныряйте высокогорьями – лавиноопасно", - подчеркнула Диденко.
Температура воздуха во вторник будет колебаться в Украине от -2…+3°C.
Направление ветра преимущественно северное, умеренное.
В Киеве 14 декабря местами небольшие осадки, повышенная влажность, облачность.
Температура воздуха в Киеве от -1 до +2°C.
Николая, 19 декабря, в Киеве ожидается снег.
Со следующего понедельника в большинстве областей Украины похолодает до -2…-9°C.
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