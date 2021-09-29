Украинцам следует ожидать заморозки и сильный ветер, - синоптик Наталья Диденко

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

На Веры, Надежды, Любви, Софии - завтра, 30 сентября, в Украине будет солнечно и холодно.

Хотя дневная температура воздуха будет подниматься до сравнительно комфортных +10... +16 °C, однако ночные +1 ... +8 °C существенно охладят и воздух, и дома.

Ночью, особенно при прояснении, придут заморозки.

Холодной окажется северо-восточная часть Украины.

Близость атмосферного фронта с запада прикроет облаками западные области, поэтому там заморозки менее вероятны.

Холодный воздух распространится до южной части Украины, разве что еще теплые моря будут согревать в ночные часы прибрежные регионы.

Осадков в Украине 30 сентября не ожидается, лишь упоминавшийся атмосферный фронт может задеть небольшими дождями и плотной облачность территорию Украины вдоль западной границы.

В Крыму и Приазовье усилится восточный ветер до 15-20 метров в секунду.

В Киеве завтра осадков не будет. Ночью холодно, +4... +6 °C, в окрестностях местами +1 ... +3 °C, возможны заморозки, в течение дня ожидается +11 °C ... +13 °C.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb