Украинцам следует ожидать туман и морозы, - синоптик Наталья Диденко

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Пока дожди и снега на цыпочках ходят вокруг Украины. Потому что не решаются циклоны и фронты побеспокоить мощный антициклон по имени Uta", - отметила она.

Завтра, 17 ноября, осадков не ожидается.

Влажность могут усиливаться туманы.

"Прошитые холодным, даже морозным, воздухом, туманы продемонстрируют двойную вредность - будут снижать видимость для водителей и пешеходов и принесут своей сыростью некомфортность аллергикам и людям с бронхолегочными недугами", - подчеркнула синоптик.

Температура воздуха в Украине в ближайшую ночь предполагается в пределах -2°C…-9°C, днем потеплеет до +1°C…+6°C, на Западе и Юге до +5°C…+9°C, в Крыму до +11°C.

В Киеве в среду будет холодно, ночью -5°C, днем около +3°C.

Осадки в столице маловероятны.

В дальнейшем, в выходные, в Украине похолодание сменится потеплением. Во время потепления ожидаются атмосферные фронты с дождем и мокрым снегом и с ветром.

С понедельника, 22 ноября, снова придет похолодание.



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