Украинцам следует ожидать снег и порывистый ветер: погода на 23 ноября

Об этом передаёт Укргидрометцентр .

Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. На территории Украины кроме северо-востока местами небольшой мокрый снег и дождь.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.

Днем мокрый снег ожидается в Киеве, Сумской и Черниговской областях. На западе мокрый снег выпадет в Львовской, Ровенской, Волынской, Житомирской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

В центральных областях и на Востоке ожидается мокрый снег с дождем.

Температура воздуха будет составлять: на Западе Украины днем 0°C…+7°C, а ночью -1°C…-4°C; на Севере Украины днем -1°C...-2°C, а ночью -4°C...-7°C; в восточных областях днем 0°C…+4°C, а ночью -1°C…+3°C; на Юге Украины днем +5°C…+8°C, а ночью +2°C…+5°C; в центральных областях днем 0°C...+3°C, а ночью -1°C...-4°C.

В Киеве ожидается мокрый снег. Температура воздуха днем будет +1°C…+3°C, а ночью 0°C…-2°C. Скорость северо-восточного ветра 7-12 м/с.





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