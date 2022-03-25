Украинцам следует ожидать порывистого ветра, дождей и ночных морозов 26-27 марта

Об этом Наталья Диденко сообщила в facebook .

"Погода 26-27 марта в Украине ожидается очень разнообразной", - отметила синоптик.

26 марта в северных, западных, центральных областях пройдут дожди.

В южной части и восточных областях будет сухая погода.

Везде будет сильный ветер.

В субботу повсюду будет тепло, днем до +10…+16 ℃. Только на побережьях, крайнем севере Украины и в Луганской области +7…+12 ℃.

27 марта дождь, местами с мокрым снегом, пройдет в восточных областях, местами в центральных областях и на Сумщине.

На остальной территории Украины в воскресенье без осадков.

Порывистый ветер удержится.

В воскресенье предполагается в большинстве областей ощутимое похолодание.

Ночью от -3 ℃ до +3 ℃.

Днем 27 марта максимальная температура воздуха будет составлять лишь +2…+8 ℃.

В понедельник-вторник теплая погода вернется в Украину.

26 марта в столице пройдет дождь, максимальная температура воздуха до +15 ℃. Сильный ветер!

27 марта в Киеве ожидается существенное, но кратковременное похолодание. Ночью 0…-2 ℃, днем не выше +4…+5 ℃. Еще и с порывистым ветром. Без существенных осадков.

С понедельника, 28 марта, в Киеве, как и в большинстве областей Украины, потеплеет.

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