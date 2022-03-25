Украинцам следует ожидать порывистого ветра, дождей и ночных морозов 26-27 марта
На выходных в Украине ожидается дождливая погода, будет порывистый ветер, однако днем температура воздуха будет +16 ℃
Об этом Наталья Диденко сообщила в facebook .
"Погода 26-27 марта в Украине ожидается очень разнообразной", - отметила синоптик.
26 марта в северных, западных, центральных областях пройдут дожди.
В южной части и восточных областях будет сухая погода.
Везде будет сильный ветер.
В субботу повсюду будет тепло, днем до +10…+16 ℃. Только на побережьях, крайнем севере Украины и в Луганской области +7…+12 ℃.
27 марта дождь, местами с мокрым снегом, пройдет в восточных областях, местами в центральных областях и на Сумщине.
На остальной территории Украины в воскресенье без осадков.
Порывистый ветер удержится.
В воскресенье предполагается в большинстве областей ощутимое похолодание.
Ночью от -3 ℃ до +3 ℃.
Днем 27 марта максимальная температура воздуха будет составлять лишь +2…+8 ℃.
В понедельник-вторник теплая погода вернется в Украину.
26 марта в столице пройдет дождь, максимальная температура воздуха до +15 ℃. Сильный ветер!
27 марта в Киеве ожидается существенное, но кратковременное похолодание. Ночью 0…-2 ℃, днем не выше +4…+5 ℃. Еще и с порывистым ветром. Без существенных осадков.
С понедельника, 28 марта, в Киеве, как и в большинстве областей Украины, потеплеет.
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