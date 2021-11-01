Украинцам следует ожидать похолодания и дождей, - синоптик Наталья Диденко
В Украину 2 ноября придут дожди и снизится температура воздуха
Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
В Украине во вторник, 2 ноября, дожди в течение дня пройдут в большинстве областей, кроме западной части.
Но и в западных областях - правда, уже вечером - также появятся осадки.
Температура воздуха 2 ноября снизится в северной части Украины до +6°C…+9°C.
На остальной территории ожидается +10°C…+14°C, на Юге и юго-востоке предполагается +12°C…+16°C.
В Киеве 2 ноября прыгнет вниз атмосферное давление - станет холоднее, будет днем не выше +7°C…+9°C, увеличится облачность, пройдет дождь, а также усилится ветер до порывистого.
В дальнейшем температура воздуха снова выровняется, на Севере Украины снова немного потеплеет, на остальной территории - без особых изменений.
По словам госпожи Диденко, дожди пройдут в среду на Севере, в четверг - везде преимущественно без осадков, в пятницу, 5 ноября, подойдет в западных областях.
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