Украинцам следует ожидать похолодания и дождей, - синоптик Наталья Диденко

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

В Украине во вторник, 2 ноября, дожди в течение дня пройдут в большинстве областей, кроме западной части.

Но и в западных областях - правда, уже вечером - также появятся осадки.

Температура воздуха 2 ноября снизится в северной части Украины до +6°C…+9°C.

На остальной территории ожидается +10°C…+14°C, на Юге и юго-востоке предполагается +12°C…+16°C.

В Киеве 2 ноября прыгнет вниз атмосферное давление - станет холоднее, будет днем не выше +7°C…+9°C, увеличится облачность, пройдет дождь, а также усилится ветер до порывистого.

В дальнейшем температура воздуха снова выровняется, на Севере Украины снова немного потеплеет, на остальной территории - без особых изменений.

По словам госпожи Диденко, дожди пройдут в среду на Севере, в четверг - везде преимущественно без осадков, в пятницу, 5 ноября, подойдет в западных областях.



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