Украинцам следует ожидать мороз: какой будет погода 10 ноября

Об этом сообщают в Укргидрометцентре.



В Киеве и области погода в среду, 10 ноября, будет сухая. Ветер южный, 3-8 м/с. Ночная температура составила -5°C, днем будет +3...+5°C.



В Киевской области ночью было от -4°C до -9°C, днем прогнозируют +3°C...+8°C.



Осадков 11 и 12 ноября не будет. Ветер южный и юго-западный, 12 ноября на западе и севере Украины будет переходить на северо-западный, 7-12 м/с.



Ночью 11 ноября температура будет колебаться от -1 до -6°C, на востоке - от -5 до -10°C. В Одесской области и в Крыму прогнозируют 0°C...+2°C. Ночная температура 12 ноября составит от +2 до -3°C.



На востоке она будет колебаться от 0 до -5°C, в Одесской области будет 0...+5°C. Днем в Украине прогнозируют +4°C...+9°C, а в Закарпатье, Прикарпатье и юге температура достигнет +12°C.



В Киевской области 11 и 12 ноября прогнозируют сухую погоду, ветер южный с пееходом на северо-западный, 7-12 м/с. Ночная температура 11 ноября будет колебаться от -1 до -6°C, 12 ноября - от +2 до -3°C, днем прогнозируют +4°C...+9°C.



В выходные синоптики прогнозируют сухую погоду, но 14 ноября на западе страны следует ожидать небольшой дождь, в Карпатах - с мокрым снегом.



Ночная температура будет от +3°C до -3°C, у Черного моря - +4°C...+8°C, днем ожидают +3°C...+9°C. На юге Украины синоптики обещают +10°C...+13°C.



В Киевской области 13 и 14 ноября будет сухая погода. Ночную температуру прогнозируют от +3 до -2°C, днем будет +3...+8°C.

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