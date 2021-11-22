Украинцам следует ожидать мокрый снег и дожди: какой будет погода 22 ноября

Об этом сообщают в Украинском гидрометцентре.



В юго-восточных и местах северных и западных областях регионах украинцам следует ожидать дождей (в Карпатах с мокрым снегом). Днем 13°C.



Во всех западных областях, кроме Ивано-Франковской и Черновицкой синоптики обещают дожди. Днем температура составит +5...+8°C.



На севере осадки пройдут в Житомирской области. Температура днем будет +5...+8°C.



На Востоке синоптики прогнозируют дожди во всех областях, кроме Харьковской. Днем будет +6...+9°C.



Жителям южных регионов также следует ожидать осадков. Температура днем будет колебаться от +9 до +13°C.



В центральной части Украины прогнозируется сухая погода и +6...+8°C.



В Киеве не будет сильных осадков. Температура днем будет +6...+8°C.

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