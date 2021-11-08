Украинцам следует ожидать дождь с мокрым снегом и туман: какой будет погода 8 ноября

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр .



Днем в центре Украины небольшой дождь. В Карпатах ожидаются умеренные дожди, в горах - с мокрым снегом.



На юге утром будет туман.



Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Ночная температура будет +2 °C... +7 °C , а дневная - +7 °C...+ 12 °C . В южных областях будет +12 °C...+ 17 °C .



В Киеве и Киевской области в понедельник пройдет небольшой дождь, день пройдет без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Дневная температура воздуха составит +7°C...+12 °C .



По прогнозу, 9 и 10 ноября пройдут без осадков, лишь 9 ноября на юге ночью и на востоке возможны дожди.



Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура 9 ноября на западе на севере Украины ночью и днем составит 0°C...+5°C, в остальных областях - +4°C...+9°C; 10 ноября ночью температура снизится до -3...-8°C, в южных и восточных областях будет около 0°C; дневная температура будет колебаться от +1°C до +4°C. На западе Украины ожидают +3...+8°C.



По прогнозам синоптиков, 11-12 ноября пройдут без осадков. Ночью температура составит -1°C...-6°C, на востоке снизится до -9°C, 2 ноября будет колебаться от -3°C до +2°C, на востоке температура упадет до -6°C, а днем +2°C...+8°C, на крайнем западе и юге Украины температура составит +10°C.



В Киевской области 11-12 ноября пройдут без осадков. Ночная температура 11 ноября ожидается до -1°C...-6°C, 12 ноября будет колебаться от -3°C до +2°C. Днем температура вырастет до +2°C...+7°C.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb