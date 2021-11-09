Украинцам следует ожидать аномалию: температура воздуха будет снижаться в течение дня
В Украине 9 ноября ожидается аномальное течение температуры. Днем температура будет снижаться
Об этом передает Укргидрометцентр .
"Вот такой холод к нам уже затекает с северных широт. Он распространится и на высоте, и у земной поверхности тоже", - говорится в сообщении.
Благодаря такому процессу на западе и севере страны, у нас будет интересный аномальный ход температуры, когда самой теплой останется ночь и утро, а днем температура будет снижаться и будет держаться низкой.
Будем иметь с утренних +6°C до 0°C поздно вечером, а там еще ниже.
В центре несколько теплее +3°C…+8°C, а на юге и востоке +5°C…+10°C.
В Карпатах зимой - несколько ниже 0°C, здесь уже будет мокрый снег.
На западе страны пройдут небольшие дожди, также ночные осадки останутся еще на первую половину дня в южной части страны.
В Сумской и Харьковской области существует совсем небольшая вероятность осадков, но если они и будут, то в виде мокрого снега.
На остальной территории страны существенных осадков не ждем.
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