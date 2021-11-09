Украинцам следует ожидать аномалию: температура воздуха будет снижаться в течение дня

Об этом передает Укргидрометцентр .

"Вот такой холод к нам уже затекает с северных широт. Он распространится и на высоте, и у земной поверхности тоже", - говорится в сообщении.

Благодаря такому процессу на западе и севере страны, у нас будет интересный аномальный ход температуры, когда самой теплой останется ночь и утро, а днем температура будет снижаться и будет держаться низкой.

Будем иметь с утренних +6°C до 0°C поздно вечером, а там еще ниже.

В центре несколько теплее +3°C…+8°C, а на юге и востоке +5°C…+10°C.

В Карпатах зимой - несколько ниже 0°C, здесь уже будет мокрый снег.

На западе страны пройдут небольшие дожди, также ночные осадки останутся еще на первую половину дня в южной части страны.

В Сумской и Харьковской области существует совсем небольшая вероятность осадков, но если они и будут, то в виде мокрого снега.

На остальной территории страны существенных осадков не ждем.

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