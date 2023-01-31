Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Я считаю, что даже если Путин умрет, то война будет продолжаться. Его смерть никак не гарантирует конец войны. Нам же следует готовиться к войне надолго. У наших людей очень много ожиданий, что мы скоро победим. Это не так. Пока мы не выйдем на уровень того, что победу не нужно ждать, а нужно ее ускорять, эта война будет долговременной Хочу отметить, что война это комплексная структура, где каждый вносит свою долю в победу. От журналиста до детей, собирающих средства на помощь ВСУ ", – объяснил Козинчук.

Психолог подчеркнул, что украинцы должны научиться жить в условиях войны ради победы Украины.

"Чтобы для украинцев не было стресса, всем нужно осознать, что война сейчас норма. Нам нужно научиться жить во время войны. Следует понимать, что военное положение это не тогда, когда ВСУ переходят с постоянной к повышенной боевой готовности, а тогда, когда все граждане Украины переходят на военное положение. То есть, если мы убегаем от войны, то она нас догонит в любом случае. С другой стороны, не нужно акцентироваться на войне и страхах, связанных с ней. Так мы также не выиграем эту войну" , – добавил он.

27 января в издании Вloomberg сообщили, что, несмотря на потери российской армии в войне с Украиной, президент РФ Владимир Путин планирует новое наступление, которое может начаться в феврале-марте .

А секретарь СНБО Алексей Данилов говорил , что россияне готовятся к новой волне наступления в Украине до 24 февраля и разведывают оборонные возможности Украины. Впоследствии он подчеркнул, что власть понимает угрозу повторного наступления российских войск на территорию Украины и сильно готовится .

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