Украинцам рекомендуют не посещать 7 стран Африки из-за штамма Омикрон

Об этом сообщает пресс-центр МИД.



Украинцам рекомендуют не ехать в Намибию, Ботсвану, Эсватин, Зимбабве, Лесото, Мозамбик и ЮАР.



В министерстве отметили, что находящимся в этих государствах украинцам необходимо соблюдать противоэпидемические требования и немедленно обращаться к медикам в случае появления симптомов заболевания. Также граждан предупреждают о дополнительных карантинных ограничениях после возвращения в Украину.



"Рекомендуем также следить за сообщениями авиаперевозчиков в связи с возможными изменениями рейсов и введением дополнительных противоэпидемических мер", - добавили в МИД.

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