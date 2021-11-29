Украинцам рекомендуют не посещать 7 стран Африки из-за штамма Омикрон
МИД Украины рекомендует воздержаться от путешествий в семь африканских государств
Об этом сообщает пресс-центр МИД.
Украинцам рекомендуют не ехать в Намибию, Ботсвану, Эсватин, Зимбабве, Лесото, Мозамбик и ЮАР.
В министерстве отметили, что находящимся в этих государствах украинцам необходимо соблюдать противоэпидемические требования и немедленно обращаться к медикам в случае появления симптомов заболевания. Также граждан предупреждают о дополнительных карантинных ограничениях после возвращения в Украину.
"Рекомендуем также следить за сообщениями авиаперевозчиков в связи с возможными изменениями рейсов и введением дополнительных противоэпидемических мер", - добавили в МИД.
- Напомним, ранее в Британии обнаружили первые случаи заражения штаммом "Омикрон".
- Из-за распространения "Омикрона" Израиль закрыл границу для иностранцев, израильская спецслужба ШАБАК отслеживает каждое подозрительное заражение коронавирусом.
- Новый штамм также был обнаружен в Бельгии, Ботсване, Гонконге, Германии, Италии, Нидерландах, Дании, Австралии и Канаде, Франции.
- Япония закрыла въезд для иностранцев из-за распространения миром штамма Омикрона.
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