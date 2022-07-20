Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины в фейсбуке.

Как говорится в сообщении, украинцы могут вакцинироваться против COVID-19 второй бустерной дозой, если прошло минимум 4 месяца после последней вакцинации.

"В Украине разрешили введение второй бустерной дозы вакцины против COVID-19 всем людям в возрасте от 60 лет, а также людям 18–59 лет с хроническими болезнями... Для второй бустерной дозы будет применяться мРНК-вакцина (сейчас в Украине это Pfizer) с интервалом как минимум 4 месяца после первой бустерной дозы", - отмечают в министерстве.

В сообщении говорится, что второй бустер можно вводить людям с инвалидностью и иммуносупрессией.

По данным министерства, вторую бустерную дозу уже применяют в Канаде, Израиле, США, Великобритании и Японии, ее рекомендовали вводить в странах Европейского союза.

В Украине получить прививку от COVID-19 можно в любом пункте или центре вакцинации.

В Европейском Союзе начинается новая волна заболеваемости COVID-19.

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