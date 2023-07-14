Украинцам разрешили самостоятельно изучать теорию для экзамена на водительские права
Спикер Руслан Стефанчук заявил, что Верховная Рада в четверг, 13 июля, приняла в целом законопроект №7354, позволяющий самостоятельно изучать теорию для водительских экзаменов
Об этом спикер ВР Руслан Стефанчук сообщил в фейсбуке.
"Сегодня Верховная Рада Украины приняла ряд решений, среди которых в целом №7354 — разрешили будущим водителям самостоятельно получать знания теоретической части экзамена на получение водительского удостоверения. Установили штрафы для чиновников автошкол за нарушение подготовки водителей", — написал Стефанчук.
Член Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Вячеслав Медяник уточнил, что законопроект предусматривает введение административной ответственности в отношении экзаменаторов и работников территориальных сервисных центров, злоупотребляющих своим служебным положением.
- 23 мая услуга обмена и восстановления водительского удостоверения стала доступной в Дии. Заказать можно как физический пластиковый документ и забрать его в сервисном центре МВД лично, так и е-удостоверение, исключительно цифровое и действительное на территории Украины.
- 25 мая стало известно, что украинцы будут получать водительские удостоверения по новой системе. Изменения будут касаться как теоретического, так и практического экзамена.
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