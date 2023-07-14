Украинцам разрешили самостоятельно изучать теорию для экзамена на водительские права

Об этом спикер ВР Руслан Стефанчук сообщил в фейсбуке.

"Сегодня Верховная Рада Украины приняла ряд решений, среди которых в целом №7354 — разрешили будущим водителям самостоятельно получать знания теоретической части экзамена на получение водительского удостоверения. Установили штрафы для чиновников автошкол за нарушение подготовки водителей", — написал Стефанчук.

Член Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Вячеслав Медяник уточнил, что законопроект предусматривает введение административной ответственности в отношении экзаменаторов и работников территориальных сервисных центров, злоупотребляющих своим служебным положением.