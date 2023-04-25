Украинцам разрешат индивидуально выступать на Олимпиаде-2024, если национальная команда будет бойкотировать Игры в Париже, - Министерство молодежи и спорта
Украинские спортсмены получат разрешение на индивидуальное выступление на Олимпиаде-2024, если ее будет бойкотировать сборная Украины из-за возможного допуска к Играм россиян и белорусов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Соответствующее заявление сделал заместитель министра молодежи и спорта Украины по европейской интеграции Андрей Чесноков во время открытых слушаний по отстранению спортсменов из России и Беларуси от участия в Олимпиаде-2024.
По его словам, если российских и белорусских атлетов допустят к участию в Олимпиаде-2024, Украина будет бойкотировать Игры. В то же время Чесноков добавил, что в случае желания отдельных украинских спортсменов выступить в Париже, они смогут получить индивидуальное разрешение на это.
30 марта Кабмин запретил украинским спортсменам выступать на одних соревнованиях с россиянами и белорусами. Это решение вызвало критику многих наших известных атлетов.
- 28 марта МОК рекомендовал международным федерациям по своему усмотрению решать, допускать ли россиян и белорусов к соревнованиям.
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- 25 апреля президент ПАСЕ Тини Кокс назвал недопустимым участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024 из-за войны РФ против Украины.
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