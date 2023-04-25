Об этом сообщает Еспресо.TV.

Соответствующее заявление сделал заместитель министра молодежи и спорта Украины по европейской интеграции Андрей Чесноков во время открытых слушаний по отстранению спортсменов из России и Беларуси от участия в Олимпиаде-2024.

По его словам, если российских и белорусских атлетов допустят к участию в Олимпиаде-2024, Украина будет бойкотировать Игры. В то же время Чесноков добавил, что в случае желания отдельных украинских спортсменов выступить в Париже, они смогут получить индивидуальное разрешение на это.

30 марта Кабмин запретил украинским спортсменам выступать на одних соревнованиях с россиянами и белорусами. Это решение вызвало критику многих наших известных атлетов.