"Украинцам приходят повестки в Дии": главные российские фейки за 19 октября
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку главных фейков, которые враг продуцировал 19 октября
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 19 октября россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: Депутат российской госдумы Е. Федоров заявил: "Задача США – развязать тактическую ядерную войну в Европе. Например, бомбардировки Киева, а со стороны Киева территорию РФ, Польши и т.д. Для того, чтобы мобилизовать Европу… Штатам нужна мировая война, начата чужими руками, чтобы устроить новый передел мира и отказаться от итогов Второй мировой войны".
Фейк: TG-канал "Россия и Украина Новости: Спецоперация Z" написал: "Украинцам начали приходить повестки в Дии".
Дезинформация: "Сегодня очевиден факт: киевское и афганское оружие американского производства убивает людей и в Израиле", – сказал заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев.
- 9 октября россияне развернули новую дезинформационную кампанию на фоне войны в Израиле. Вражеские тг-каналы распространяют ложную информацию с целью дискредитировать Украину.
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