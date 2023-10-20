Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество "Украинцам приходят повестки в Дии": главные российские фейки за 19 октября

"Украинцам приходят повестки в Дии": главные российские фейки за 19 октября

20 октября, 2023 пятница
02:01
Общество

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку главных фейков, которые враг продуцировал 19 октября

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 19 октября россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Депутат российской госдумы Е. Федоров заявил: "Задача США – развязать тактическую ядерную войну в Европе. Например, бомбардировки Киева, а со стороны Киева территорию РФ, Польши и т.д. Для того, чтобы мобилизовать Европу… Штатам нужна мировая война, начата чужими руками, чтобы устроить новый передел мира и отказаться от итогов Второй мировой войны".

Фейк: TG-канал "Россия и Украина Новости: Спецоперация Z" написал: "Украинцам начали приходить повестки в Дии".

Дезинформация: "Сегодня очевиден факт: киевское и афганское оружие американского производства убивает людей и в Израиле", – сказал заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев.

  • 9 октября россияне развернули новую дезинформационную кампанию на фоне войны в Израиле. Вражеские тг-каналы распространяют ложную информацию с целью дискредитировать Украину.
Мир
Украина
Россия
Дмитрий Медведев
военные силы Украины
мобилизация
Война с Россией
фейк
США
Военные новости
пропаганда
руские фейки
ЦПД - Центр противодействия дезинформации
Читайте также:
18 октября, 2023 среда
"Армия США считает их поштучно": военный эксперт Дикий о количестве ракет Atacms
Карта. Авдіївка_1710
18 октября, 2023 среда
Подобной халатности еще не было: боец ВСУ о безумных потерях врага возле Авдеевки
Федір Веніславський
18 октября, 2023 среда
Отмена отсрочки от мобилизации для студентов от 30 лет: в Раде рассказали, почему инициатива "забуксовала"
Киев
+8°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.4
    Покупка 37.4
    Продажа 38.15
  • EUR
    Покупка 39.57
    Продажа 40.62
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
20 октября
02:34
В Пентагоне отметили ограничения по использованию ракет ATACMS
01:13
В Украине запустили сайт с данными о состоянии укрытий
00:52
УПЛ утвердило дату матча "Динамо" - "Шахтер"
00:35
Украинка Цуренко вышла в четвертьфинал турнира WTA в Тунисе
00:30
Сообщество финансовых разведок приостановило членство Росфинмониторинга
00:02
Обновлено
Россия запускала "шахеды": опасность ударов была объявлена в трех областях
2023, четверг
19 октября
23:59
Офис омбудсмена промониторил военно-врачебные комиссии: Лубинец рассказал о результатах
23:49
Обновлено
Корабль ВМС США перехватил ракеты и дроны, запущенные из Йемена в сторону Израиля, - Пентагон
23:29
В минобороны РФ сообщили о сбитии двух беспилотников над Белгородщиной
23:16
В Киеве на Майдане попрощались с командиром подразделения 72 ОМБр Сергеем Иконниковым
22:27
Силы обороны совершили около 20 ударов по ключевым позициям врага, - Генштаб ВСУ
22:26
"Украинцев очень вдохновило получение ракет ATACMS": Зеленский провел разговор с Байденом
22:00
Ольга Стефанишина
Движение в ЕС: Стефанишина рассказала, когда Еврокомиссия отчитается о выполнении условий Украиной
21:44
Эксклюзив
Глен Грант
Полковник Грант рассказал, что может изменить ситуацию на фронте
21:20
Израиль отозвал всех дипломатов из соседних стран
21:07
Обзор
Выйти из "Терриконов". Рецензия на украинское кино
21:05
Украина начала переговоры по гарантиям безопасности с Францией
20:59
Залужный
Авдеевка и Купянск: Залужный посетил самые сложные участки фронта
20:54
Аналитика
Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт
Туман войны сейчас играет в нашу пользу. Колонка Сергея Згурца
20:33
Йоав Галлант
Министр обороны Израиля сказал бойцам, что они "скоро увидят Газу изнутри"
20:21
Основная оппозиционная партия Польши выдвигает Туска на должность премьера и поручает коалиционные переговоры
20:08
Лукашенко уволил посла Беларуси в Украине
20:08
OPINION
Чем опасен принцип "око за око"
19:41
Китай ядерное оружие
Пентагон назвал количество ядерных боеголовок в арсенале Китая
19:28
Управление прессы и информации в Минобороны возглавил Илларион Павлюк
19:28
"На сто процентов уверен": Усик дал прогноз на бой Фьюри против звезды UFC
19:15
Обновлено
Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с РФ
19:14
Джим Джордан
Соратник Трампа отказался от борьбы за пост спикера палаты представителей США
19:01
Посол Германии заявил, что Берлин пока не будет предоставлять Украине ракеты Taurus
19:00
Обзор
Победные новости 603-го дня войны: Украина получит больше ATACMS, а РФ не уверена в защите Крымского моста из-за изобретательности ВСУ
18:32
Лавров после встречи с Ким Чен Ыном предложил россиянам отдыхать на курортах КНДР
18:04
РФ выпустила по Бериславу на Херсонщине 10 авиабомб: ранены две женщины
18:01
OPINION
Виталий Шабунин
Татаров и "правки Лозового"
17:56
ЕС окончательно утвердил продление временной защиты для украинских беженцев
17:47
УЕФА перенес матч "Зари" против израильского "Маккаби" в Лиге конференций
17:38
США передали Израилю первую с начала войны с ХАМАС партию бронетехники
17:33
Обновлено
Маск опроверг информацию о возможном прекращении доступа к соцсети Х в Европе
17:23
Россияне собирают отпечатки пальцев жителей ВОТ: Центр нацсопротивления назвал цель
17:15
Если это поспособствует миру в Украине: президент Финляндии заявил, что готов поговорить с Путиным
17:10
Эксклюзив
В Defense Express проанализировали, сколько вертолетов поразили ATACMS на аэродромах вблизи Луганска и Бердянска
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV