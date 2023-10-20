"Украинцам приходят повестки в Дии": главные российские фейки за 19 октября

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 19 октября россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Депутат российской госдумы Е. Федоров заявил: "Задача США – развязать тактическую ядерную войну в Европе. Например, бомбардировки Киева, а со стороны Киева территорию РФ, Польши и т.д. Для того, чтобы мобилизовать Европу… Штатам нужна мировая война, начата чужими руками, чтобы устроить новый передел мира и отказаться от итогов Второй мировой войны".

Фейк: TG-канал "Россия и Украина Новости: Спецоперация Z" написал: "Украинцам начали приходить повестки в Дии".

Дезинформация: "Сегодня очевиден факт: киевское и афганское оружие американского производства убивает людей и в Израиле", – сказал заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев.