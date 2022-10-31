Украинцам придется экономить электроэнергию в течение всего отопительного сезона, - Кудрицкий
Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий утверждает, что экономия потребления электричества будет необходима во время всего отопительного сезона
Об этом Кудрицкий сообщил в эфире телемарафона.
"Нашей энергосистеме нужно больше покоя и меньше нагрузок, чтобы восстановить поврежденные линии, магистральные подстанции и поврежденные электростанции", - заявил глава Укрэнерго.
Кудрицкий рекомендует украинцам запас воды, заряженные повербанки, мобильные телефоны, батарейки и фонари, чтобы с относительным комфортом провести несколько часов без света.
Чиновник отмечает, что для сбережения необходимо:
- выключать свет в пустых комнатах;
- включать один энергоемкий прибор одновременно;
- пользоваться утюгом, стиральной машиной и сушилкой после 23:00.
- Укрэнерго ограничил поставки электроэнергии 27 и 28 октября пользователям со всей Украины.
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