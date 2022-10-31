Об этом Кудрицкий сообщил в эфире телемарафона.

"Нашей энергосистеме нужно больше покоя и меньше нагрузок, чтобы восстановить поврежденные линии, магистральные подстанции и поврежденные электростанции", - заявил глава Укрэнерго.

Кудрицкий рекомендует украинцам запас воды, заряженные повербанки, мобильные телефоны, батарейки и фонари, чтобы с относительным комфортом провести несколько часов без света.

Чиновник отмечает, что для сбережения необходимо:

выключать свет в пустых комнатах; включать один энергоемкий прибор одновременно; пользоваться утюгом, стиральной машиной и сушилкой после 23:00.

Укрэнерго ограничил поставки электроэнергии 27 и 28 октября пользователям со всей Украины.

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