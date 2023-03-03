Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины .

"Укрзализныця начинает программу "Железная украинизация", чтобы полностью избавиться от российского прошлого и каких-либо связей со страной-агрессором. Один из первых этапов - переименование Юго-Западной железной дороги", - пишет пресс-служба.

Среди предложенных вариантов будущего названия:

Киевская железная дорога;

Столичная железная дорога;

Центральная железная дорога;

Северная железная дорога.

Для этого необходимо авторизироваться в приложении "Дии", выбрать "Услуги", а затем - "Опрос".

Свой выбор можно сделать с 3 по 10 марта.

"Расстраиваем электронную демократию, чтобы каждый мог воспользоваться своим правом голоса", - отмечают в Минцифри.