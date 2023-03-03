Украинцам предлагают выбрать в Дии новое название для Юго-Западной железной дороги
В Дии украинцев просят проголосовать за новое название для Юго-Западной железной дороги
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины .
"Укрзализныця начинает программу "Железная украинизация", чтобы полностью избавиться от российского прошлого и каких-либо связей со страной-агрессором. Один из первых этапов - переименование Юго-Западной железной дороги", - пишет пресс-служба.
Среди предложенных вариантов будущего названия:
- Киевская железная дорога;
- Столичная железная дорога;
- Центральная железная дорога;
- Северная железная дорога.
Для этого необходимо авторизироваться в приложении "Дии", выбрать "Услуги", а затем - "Опрос".
Свой выбор можно сделать с 3 по 10 марта.
"Расстраиваем электронную демократию, чтобы каждый мог воспользоваться своим правом голоса", - отмечают в Минцифри.
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