Украинцам посоветовали, как сохранить электроприборы при отключении света и избежать пожара
В Минреинтеграции Украины отмечают, что частые перепады напряжения после возобновления электроснабжения могут стать причиной выхода из строя бытовой техники, не исключено также ее возгорание
Об этом говорится на сайте ведомства.
Поэтому украинцам советуют:
- Запускать электроприборы поочередно. Например, сначала зарядить телефон, а через пол часа – включить стиральную машину
- Покупать только сертифицированную электротехнику в лицензированных точках продаж. А также использовать ее в соответствии с инструкцией
- Также гражданам советуют контролировать использование приборов обогрева и генераторов
- А при исчезновении света отключать от сети бойлеры, стиральные машины, электронагреватели, электроплиты и чайники. Это обезопасит технику от ломки
- Также призывают не пытаться самостоятельно вмешиваться в электрощитовые дома
Киевские власти надеются, что в случае длительного блекаута хватит внутренних мощностей, чтобы метрополитен не останавливал работу.
А генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко считает, что России не удастся реализовать свои планы по полному отключению Украины от электроэнергии.
В свою очередь операторы связи в Украине работают над созданием резерва минимум на 3 суток на случай критических перебоев с электроснабжением. Радио и телевидение также будут иметь возможность работать не менее 3 суток.
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