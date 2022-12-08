Об этом говорится на сайте ведомства.

Поэтому украинцам советуют:

Запускать электроприборы поочередно. Например, сначала зарядить телефон, а через пол часа – включить стиральную машину

Покупать только сертифицированную электротехнику в лицензированных точках продаж. А также использовать ее в соответствии с инструкцией

Также гражданам советуют контролировать использование приборов обогрева и генераторов

А при исчезновении света отключать от сети бойлеры, стиральные машины, электронагреватели, электроплиты и чайники. Это обезопасит технику от ломки

Также призывают не пытаться самостоятельно вмешиваться в электрощитовые дома

Киевские власти надеются, что в случае длительного блекаута хватит внутренних мощностей, чтобы метрополитен не останавливал работу.

А генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко считает, что России не удастся реализовать свои планы по полному отключению Украины от электроэнергии.

В свою очередь операторы связи в Украине работают над созданием резерва минимум на 3 суток на случай критических перебоев с электроснабжением. Радио и телевидение также будут иметь возможность работать не менее 3 суток.

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