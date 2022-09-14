Об этом Макконнелл заявил 14 сентября в Сенате.

Сенатор США подчеркнул, что украинские войска "творят чудеса" с западным оборудованием – они быстро освоили такие передовые системы как HIMARS, Javelin и Stinger.

"Украинцам нужно больше оружия, чем то, что мы им даем. Им нужно начать получать его быстрее, а также им нужны новые возможности, такие как ракеты дальнего действия ATACMS, большие дроны и танки", – заявил МакКоннелл.

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Он уточнил, что Западная Европа также должна приобщиться к помощи Украине, ускорив и увеличив свой вклад.

Лидер республиканцев призвал расширить американские возможности по производству критически важных боеприпасов и систем.

Подоляк назвал список оружия, необходимого Украине для скорой победы над Россией.

14 сентября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что контрнаступлением Украины началась новая фаза войны, а Кремль ведет безнадежную битву на фоне продолжающегося санкционного давления со стороны Запада.

Эксмаршал ВВС Великобритании Эдвард Стрингер считает, что все закончится к Рождеству, но сейчас, возможно, произойдет крушение российских вооруженных сил.

Генштаб ВСУ в своде за 14 сентября сообщает, что российский агрессор пытается спасти свои средства ПВО и эвакуирует военную технику вглубь оккупированных территорий и из Украины.