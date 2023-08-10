1. Нам никто ничего не виноват. Вообще. Оружие, которое нам передают, — это добровольная помощь. Но без этого оружия нам бы нечем было воевать.

2. Передают, когда обретают консенсус внутри политикума. Передают свои ракеты. Которые производили для себя. Передают бесплатно.

3. Никто не мешал нам готовиться к войне, а не к шашлыкам. Никто не мешал нам развивать свое ракетопроизводство, вместо распила бюджетов на "Великом воровстве". Никто не мешал нам создать свое производство БПЛА, гранатометов, линий по выпуску мин и снарядов. Что-то не нравится? Сделайте сами и не будете зависеть от других.

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Украинцам нужно учиться быть благодарными. Украинцам нужно учиться обеспечивать себя. Украинцам нужно научиться меньше реагировать эмоционально и более прагматично. Все это непросто, но возможно, если повзрослеть и избавиться от ложных инфантильных взглядов. Меньше необоснованных претензий к партнерам. Больше обоснованных требований своей власти. Выражать ли претензии немцам легче?

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Об авторе. Борислав Береза, общественный деятель, бывший народный депутат Украины

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