Украинцам нужно ожидать морозов и сухой погоды: прогноз на 11 ноября

Об этом сообщают в Укргидрометцентре.



В Украине 11 ноября следует ожидать переменную облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с.



Ночная температура колебалась от -1 до -6 °C, днем синоптики обещают +4...+9 °C, на крайнем западе страны и юге Одесчины температура достигнет +10...+13 °C; в восточных областях ночью было -5...-10 °C, днем будет +1...+6 °C.



В Киеве и в Киевской области будет сухая погода. Ночная температура составила -1...-3 °C, днем будет +5...+7 °C. В Киевской области ночью температура колебалась в промежутке -1...-6 °C, днем синоптики прогнозируют +4...+9 °C.



12-13 ноября украинцам следует ожидать сухую и холодную погоду. Ветер переменный, 3-8 м/с.



Ночная температура от +3 до -2 °C, в Карпатах прогнозируют -3 ...-8 °C. Днем будет +4...+9 °C, на юге, Закарпатье и Прикарпатье температура поднимется до +12 °C.

В Киевской области 12-13 ноября пройдут без осадков. Температура ночью будет колебаться от +3 до -2 °C, днем +4...+9 °C.

14-15 ноября в Украине осадков не будет, лишь на востоке 15 ноября пройдет небольшой снег.

Температура ночью и днем будет колебаться от -3 до +3 °C. 14 ноября прогнозируют +2...+8 °C.

В Киеве 14-15 ноября будет сухая погода. Температура ночью и днем от +2 до -3 °C. Днем 14 ноября обещают +2...+7 °C.

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