Украинцам нужно оружие, а не белые флаги, - The Times

Об этом пишет The Times.

"При чрезвычайно высоком моральном духе Украины и справедливости ее борьбы, потеря Лисичанская является напоминанием о ее уязвимости перед российской огневой мощью — по меньшей мере, при отсутствии массивной поддержки со стороны Запада", — пишет издание.

The Time напоминает, что вопреки ожиданиям многих экспертов Украина устояла и Россия не смогла одержать скорую победу. Однако затяжная война стала новым вызовом для Киева по ряду причин: российская экономика, несмотря на санкции Запада, готова к долгой войне, тогда как Украина столкнулась с огромным дефицитом бюджета; РФ может позволить себе потерять гораздо больше жизней, чем Украина; в России больше оружия и более мощная военная промышленность.

Когда ВСУ получают должную западную поддержку, то, по мнению издания, украинские силы проявляют "чрезвычайную" способность останавливать российское наступление. Отсюда следует важный вывод: "Это будет долгая война, и союзники Украины не должны питать иллюзий, что отвоевать утраченные позиции будет легко. Но украинцы не хотят — и их не нужно заставлять — добиваться мира со слабых позиций. Им немедленно нужно оружие, а не белые флаги", — отмечает Times.

Основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон в эфире всеукраинского телемарафона заявил , что Украине нужно помогать еще больше – это единственный способ победить.

4 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Украина должна усилиться настолько, чтобы завершить войну с Россией на своих условиях.

Представленный в Лугано проект плана восстановления Украины после войны требует $750 млрд инвестиций.

Президент Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что на конференции в Лугано будут разработаны принципы, которые станут фундаментом для дальнейшего восстановления Украины.