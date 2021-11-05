Украинцам нужно научиться превращать свою мультикультурность в энергию, - Шеремета
Вся Украина должна стать свободной экономической зоной. Однако свободными экономическими зонами, какими они есть сейчас, глобально ситуацию не решить, ведь они стали рассадниками коррупции
Об этом заявил Павел Шеремета, министр экономики и торговли Украины в 2014 году, на форуме идей и решений "Re:Open Zakarpattia", в дискуссии о западных мультикультурных фронтитах Украины и их роли для сплоченности и интеграции в евроатлантический Запад.
"Я категорический сторонник понятия свободных экономических зон. И я хочу, чтобы вся Украина стала свободной экономической зоной. Конечно, чтобы уменьшить какие-то трансграничные трения, такие вещи (специальные экономические зоны, - ред.) могут быть и локальными. Но свободными экономическими зонами, какие они сейчас, глобально ситуацию не решить, ведь они стали питомниками коррупции", - говорит Павел Шеремета.
Роль страны в развитии предпринимательства Шеремета видит как инвестора и защитника.
"Государство должно быть в первую очередь инвестором в инновации. Еще одна нужная роль государства - оберегать конкуренцию, являющуюся двигателем развития. И, конечно, защита работников от творческого перегорания посредством переобучения. Эта роль государства особенно важна", - добавил экс-министр. .
В качестве примера для Украины Павел Шеремета привел стремление к развитию жителей соседних Польши и Венгрии.
"В Польше и Венгрии происходят интересные феномены, и действительно, некоторые даже в демократических кругах мира вызывают тревогу. Но в большинстве там происходят положительные вещи. Например, в Польше идет дискуссия, есть два крыла. Но общим у них является то, что они скептически относятся к нашему северному соседу, они действительно проевропейские. Они все время подчеркивают, что не хотят выходить из Евросоюза", - говорит Павел Шеремета.
По словам эксперта, венгры и поляки пришли к понятию экономической свободы еще в начале 90-х, обеспечив поле для игры глобальных игроков. Это позволило бизнесу конкурировать между собой, а не с монополиями местных олигархов. "И Польша, и Венгрия, свели к минимуму олигархизм. Мне импонирует желание поляков жить как немцы, а венгров - как австрийцы. Импонирует их мышление: "Мы ведь почти одна страна и хотим жить так же", - добавил Павел Шеремета.
Как отметил спикер, украинцам нужно научиться превращать свою мультикультурность в энергию, которая может дать стремительный толчок развитию.
Следует добавить, что за время своей каденции в должности министра экономики и торговли Павел Шеремета отметился активным лоббированием дерегуляции бизнеса и улучшения человеческого капитала.
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