Украинцам нужно научиться превращать свою мультикультурность в энергию, - Шеремета

Об этом заявил Павел Шеремета, министр экономики и торговли Украины в 2014 году, на форуме идей и решений "Re:Open Zakarpattia", в дискуссии о западных мультикультурных фронтитах Украины и их роли для сплоченности и интеграции в евроатлантический Запад.



"Я категорический сторонник понятия свободных экономических зон. И я хочу, чтобы вся Украина стала свободной экономической зоной. Конечно, чтобы уменьшить какие-то трансграничные трения, такие вещи (специальные экономические зоны, - ред.) могут быть и локальными. Но свободными экономическими зонами, какие они сейчас, глобально ситуацию не решить, ведь они стали питомниками коррупции", - говорит Павел Шеремета.



Роль страны в развитии предпринимательства Шеремета видит как инвестора и защитника.



"Государство должно быть в первую очередь инвестором в инновации. Еще одна нужная роль государства - оберегать конкуренцию, являющуюся двигателем развития. И, конечно, защита работников от творческого перегорания посредством переобучения. Эта роль государства особенно важна", - добавил экс-министр. .



В качестве примера для Украины Павел Шеремета привел стремление к развитию жителей соседних Польши и Венгрии.



"В Польше и Венгрии происходят интересные феномены, и действительно, некоторые даже в демократических кругах мира вызывают тревогу. Но в большинстве там происходят положительные вещи. Например, в Польше идет дискуссия, есть два крыла. Но общим у них является то, что они скептически относятся к нашему северному соседу, они действительно проевропейские. Они все время подчеркивают, что не хотят выходить из Евросоюза", - говорит Павел Шеремета.



По словам эксперта, венгры и поляки пришли к понятию экономической свободы еще в начале 90-х, обеспечив поле для игры глобальных игроков. Это позволило бизнесу конкурировать между собой, а не с монополиями местных олигархов. "И Польша, и Венгрия, свели к минимуму олигархизм. Мне импонирует желание поляков жить как немцы, а венгров - как австрийцы. Импонирует их мышление: "Мы ведь почти одна страна и хотим жить так же", - добавил Павел Шеремета.



Как отметил спикер, украинцам нужно научиться превращать свою мультикультурность в энергию, которая может дать стремительный толчок развитию.



Следует добавить, что за время своей каденции в должности министра экономики и торговли Павел Шеремета отметился активным лоббированием дерегуляции бизнеса и улучшения человеческого капитала.