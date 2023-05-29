"Украинцам нужно наше оружие и поддержка": Дания увеличит расходы на военную помощь
В Дании объявили об увеличении расходов на военную помощь Украине. В этом году правительство выделит 7,5 млрд датских крон, а в следующем году – еще 10,4 млрд
Об этом 29 мая заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен.
"Война в Украине происходит в очень критическое время с серьезной ситуацией на поле боя, поэтому Украине нужна вся поддержка, которую она может получить", — сказала Фредериксен.
Фонд был создан в марте, когда большинство в парламенте Дании согласились внести в него 7 миллиардов датских крон.
Теперь правительство выделит 7,5 миллиарда датских крон, и в целом это будет означать 14,5 миллиарда в фонд в этом году. А в следующем году правительство направит в фонд еще 10,4 млрд.
"Именно сейчас украинцам нужно наше оружие и наша поддержка, поэтому это срочно. Но ничего не указывает на то, что следующий год будет годом мира, поэтому мы уже выделяем больше десяти миллиардов в 2024 году", – подчеркнула премьер.
- В начале мая парламент Дании принял решение выделить Украине новый пакет военной помощи стоимостью 1,7 млрд датских крон (свыше $250 млн) – он стал самым большим со стороны Копенгагена.
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