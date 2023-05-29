Об этом 29 мая заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен.

"Война в Украине происходит в очень критическое время с серьезной ситуацией на поле боя, поэтому Украине нужна вся поддержка, которую она может получить", — сказала Фредериксен.

Фонд был создан в марте, когда большинство в парламенте Дании согласились внести в него 7 миллиардов датских крон.

Теперь правительство выделит 7,5 миллиарда датских крон, и в целом это будет означать 14,5 миллиарда в фонд в этом году. А в следующем году правительство направит в фонд еще 10,4 млрд.

"Именно сейчас украинцам нужно наше оружие и наша поддержка, поэтому это срочно. Но ничего не указывает на то, что следующий год будет годом мира, поэтому мы уже выделяем больше десяти миллиардов в 2024 году", – подчеркнула премьер.