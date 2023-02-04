Об этом Джонсон сообщил в своем Твиттере.

"Я выступаю за то, чтобы дать Украине все необходимое для победы над Путиным. Соединенные Штаты сделали так много – поэтому я приехал в Вашингтон, чтобы поблагодарить их и сказать: "Боже, благослови США", - говорится в видео.

Джонсон также заявил, что поражен солидарностью двух американских партий (республиканцев и демократов) и обеих палат, разделяющих мнение о полной поддержке Украины.

По его словам, украинцам нужно дать все необходимое и как можно скорее – это будет лучшее решение для Украины, США и сохранит средства американских налогоплательщиков.