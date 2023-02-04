"Украинцам нужно дать все необходимое и как можно скорее", – Джонсон прибыл с визитом в США
Экс-премьер Британии Борис Джонсон опубликовал видео из Вашингтона, куда он прибыл для переговоров с высокопоставленными политиками по усилению поддержки Украины
Об этом Джонсон сообщил в своем Твиттере.
"Я выступаю за то, чтобы дать Украине все необходимое для победы над Путиным. Соединенные Штаты сделали так много – поэтому я приехал в Вашингтон, чтобы поблагодарить их и сказать: "Боже, благослови США", - говорится в видео.
Джонсон также заявил, что поражен солидарностью двух американских партий (республиканцев и демократов) и обеих палат, разделяющих мнение о полной поддержке Украины.
По его словам, украинцам нужно дать все необходимое и как можно скорее – это будет лучшее решение для Украины, США и сохранит средства американских налогоплательщиков.
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