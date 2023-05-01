Хлопок в Севастополе

Подытоживая события недели, яркой точкой была атака беспилотников-камикадзе на топливный терминал в Севастополе. Эта атака на комплекс топливно-хранительных посудин в бухте Казачья была очень удачной. Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что из-за взрыва в Севастополе было уничтожено более 10 резервуаров с нефтепродуктами общей емкостью в 40 тысяч тонн - это достаточно большие объемы. Представитель разведки Андрей Юсов прокомментировал это событие, сказав, что "взрывы в Севастополе - это кара Божья за Умань. Предполагают, что для атаки были применены до 10 беспилотникам Mugin-5 - это китайские дроны, модифицированные украинской стороной, ими уже атаковали Крым. В этот раз по меньшей мере шесть прошло через ПВО в Крыму. Эта миссия создала значительные проблемы для российского обеспечения группировки на полуострове. Собственно, это не основная база для обеспечения Черноморского флота, здесь важен тренд: проблема для врага заключается не в потере горючего, а в потере способности сохранять большие объемы горючего в будущем, это представляет реальную угрозу для российских оборонных планов и является отражением нашей стратегии в подготовке перед наступлением. Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк отмечала, что взрывы на нефтебазе окупантов в Севастополе - это подготовка к активным наступательным действиям ВСУ. И когда мы говорим о контрнаступлении, мы помним, что были призывы меньше об этом вспоминать, впрочем, когда и руководство Министерства обороны об этом говорит, то не упоминать нельзя. Министр обороны Резников сказал, что в глобальном смысле к наступлению мы готовы, однако все еще продолжаем подготовку на поступивших в последнее время образцах техники.

Резервы россиян иссякают?

Уже с февраля враг повторно проводит широкомасштабное наступление на Донбасс, и есть разные оценки. С одной стороны, говорят, что россияне исчерпывают свои силы и готовы перейти к обороне. Другие выводы заключаются в том, что с имеющимися силами противник и дальше может пытаться продавливать нашу оборону на наиболее горячих участках - это Бахмут, Марьинка и Авдеевка, чтобы каким-то образом повлиять на проведение нашей весенне-летней военной операции.

Роман Костенко, народный депутат, секретарь парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, полковник СБУ, считает, что враг действительно пытается сковать наши силы. У него стоит задача до 9 мая взять Бахмут, по возможности Авдеевку и Марьинку. Это больше не театр военных действий для Путина, а для сражающихся там солдат. Для Путина же сейчас в его окружении продолжается борьба – кто первый принесет ему подарок на 9 мая, о котором он мог бы заявить россиянам, что они добились какого-то успеха.

Вторая армия мира пытается взять небольшие городки, чтобы показать, что недаром тысячи и тысячи их солдат погибают на украинской земле. Поэтому сейчас они производят эти наступательные действия. Путин не снимал задачу со своих вооруженных сил по полному захвату админграниц Донецкой и Луганской областей, чтобы хоть какая-то цель этой "СВО" была достигнута. Он считает, что с этого момента будет проще.

Такого контрнаступления, как было на Херсонщине и Харьковщине, не будет

Важно понимать, что таких операций, как на Херсонщине и Харьковщине, уже не будет. Враг не рассчитал свои силы и не ожидал сопротивления, а украинская армия нанесла такие потери, что они остановились по всему фронту. Когда войска стояли на правобережье, они не двигались ни по восточному, ни по южному направлению, все замерло. И только когда были выведены войска с правобережья, они усилили восточный фронт у Бахмута и тогда уже пошло продвижение.

Противник вынужденно отвел силы для того, чтобы добиться успеха на каком-то направлении. И сейчас это направление – Бахмут. Потому такого уже не будет, у врага укреплена оборона. То же мы видели и на Харьковщине - там была авантюра, ее разработал генерал Сырский. Была прорвана первая линия обороны, враг недооценил нас, не думал, что мы будем переходить в наступление. Там стояли в основном войска так называемой ДНР, они не выдержали сопротивления. И когда планировалась эта операция, украинцы рассчитывали взять Балаклею и чуть-чуть за ней, но фронт посыпался, и ВСУ воспользовались ситуацией. Враг это уже все понимает. Теперь нужно еще лучше планировать.

Важно понимать, что контрнаступление – это ответ на чье-то наступление. Это нанесение удара наступательным подразделениям противника, сбивание его потенциала, выбивание его техники. И только тогда можно наступать. Именно сейчас происходит уничтожение наступательного потенциала врага – на Бахмут, например. Так же – на Запорожье, с помощью высокоточного вооружения. И в Херсонской области тоже уничтожается техника достаточно высокими темпами. И когда этот потенциал будет уничтожен, будет сделан анализ и выбран путь, направление удара.

Обстрел Канатово – Червинский виноват?

Роман Костенко сказал, что операция Червинского проходила согласование на разных уровнях. И прокомментировал, что аэродром на самом деле был обстрелян уже не в первый раз. А когда говорят о том, что на нем уничтожили самолеты, которые должны были встречать тот самолет, который вроде бы летел из России, это говорит о том, что Червинский не мог об этом знать. Костенко говорит, что у Червинского вообще не было самолетов в подчинении, это означает, что согласование было. Предоставить самолеты могло только командование на уровне ВВС или Вооруженных Сил.

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Дело довольно запутанное. Но то, что его посадили, – сорвет здоровый авантюризм тех людей, которые хотели защищать Родину. Роман не враг, считает Роман Костенко и добавляет, что он провел много операций, а на его счету – много задержанных предателей.

Реформа военкоматов требует обсуждения

Верховный Главнокомандующий Зеленский дал указание Залужному разобраться с системой наших военкоматов – условно говоря, что военкомы должны идти на передовую, потому что они порой засиделись. На их место должны приходить люди, имеющие боевой опыт, но, возможно, имеют ранения. И эта ситуация наложилась – с одесским военкомом, который строит недвижимость за границей, имеет деньги неизвестного происхождения. И это создает вопрос: что же делать с военкоматами? Нужна ли реформа, которая приблизит ведомства к нуждам общества?

Роман Костенко считает, что для начала необходимо определить происхождение средств у такого человека. И если происхождение сомнительно, человек должен ответить по закону. Вопрос состоит в том, можно ли отправить на фронт такого военкома. При таком сценарии военкомат не будет иметь специалиста, который может руководить ведомством, а подразделение - искусного руководителя взводом.

Украина получит новое вооружение

На этой неделе прозвучало множество интересных инициатив, связанных с новыми проектами для ВСУ со стороны Великобритании, Чехии и Турции. Британское минобороны в рамках международного фонда поддержки на этой неделе объявило о новой инициативе закупки для Вооруженных Сил ряда образцов техники вооружения, и там есть упоминание о дальнобойных системах. Олег Катков, главный редактор Defence Express, считает, что речь идет о том же процессе, когда США продают Украине вооружение по программе его заказа непосредственно у производителя, а не передается со складов. Страны ограничены в передаче своего вооружения, потому что должны выполнять задачи по собственной обороне. Именно поэтому заказ у производителя достаточно логичен. И здесь достаточно широкий выбор - речь идет не об одном-двух образцах, а о разных, которые после заказа и оценки передаются в Украину. Сейчас речь идет о дальнобойных средствах поражения, и не только о ракетах. Там фигурируют дальности от 100 км до 300 км, причем боевая часть может быть от 10 кг до полутонны. Говоря о такой мощной боевой системе, речь явно идет о крылатой ракете Storm Shadow. В низшей категории возможны дроны-камикадзе. К этому конкурсу могут присоединиться те компании, у которых уже готовы разработки.

Фактически мы говорим о том, что сейчас британское минобороны принимает заявки от разработчиков и, условно говоря, если в перечне есть Storm Shadow, то это уже серийный образец и его можно поставлять Украине, если Минобороны на это согласится. Если же говорить о новых образцах, значит их срок изготовления может растянуться на длительное время. По словам Каткова, Украина может получить экспортную версию Storm Shadow с указанной дальностью. Все упирается в ее стоимость и ограниченное количество. По мнению Лондона, есть смысл заказать производство с нуля. Это займет некоторое время. Речь идет не о 10-20 ракетах, потребности Украины измеряются сотнями единиц.

Новые проекты для Украины

На этой неделе состоялся визит президента Чехии Петра Павела в Киев. Стало известно, что страны реализуют шесть новых проектов в военно-технической сфере. Упоминалось даже о возможности совместного производства учебного самолета. Олег Катков рассказал, что предполагается тренировочный реактивный самолет "Альбатрос". Чехия интересно его модернизировала, создав прообраз легкого истребителя. Он не закроет потребности Украины в F-16, но мы говорим о необходимости патрулирования неба и перехвате целей типа "шахедов". Кроме самолетов там разговор и о модернизации украинских танков. Чешский оборонно-промышленный комплекс выполняет огромный объем работ для Украины, производимых на средства Нидерландов и США, - это и поставки САУ, и модернизация Т-72 в количестве 130 единиц.

Третий акцент на этой неделе - заявление министра Техпрома о том, что между Украиной и Турцией подписаны три новых контракта, касающихся взаимодействия с компанией Baykar Makina, которая производит беспилотные комплексы Bayraktar TB2 и другие. Это касается как экспорта вооружения, так и усиления Вооруженных Сил, считает Олег Катков. Говоря об экспорте украинской продукции в компанию Baykar, речь идет о двигателях, которые используются в турецких беспилотниках. Это достаточно мощные ударные БПЛА AKINCI и Kızılelma.