Украинцам, не получившим российский паспорт, фактически запретили передвигаться по оккупированным территориям
На временно оккупированных территориях продолжается принудительная паспортизация, проводимая террористическими российскими войсками
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Покинуть оккупированный регион без получения вражеского паспорта почти невозможно.
"На каждом блокпосте оккупантов гарантирована углубленная проверка, или вообще задержание. Свободное передвижение по региону фактически запрещено. В то же время наличие вражеской макулатуры в большинстве случаев освобождает от подобных проблем. Следовательно, покинуть регион с украинским паспортом, выезжая в РФ – почти невозможно. Выезд в свободную Украину оккупанты закрыли еще в прошлом году", - пишет Центр.
В ЦНС объясняют, что фактически оккупанты держат местных жителей как заложников, и создают такие условия, когда жизнь без паспорта РФ невозможна.
- 14 апреля российская спецслужба сообщила о задержании двух "участников" крымскотатарского добровольческого батальона во временно оккупированном Крыму.
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