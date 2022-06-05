Украинцам могут списать кредиты за уничтоженное во время войны имущество. В Раде зарегистрируют такой законопроект на следующей неделе

Об этом сообщил глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев в телеграмм.

"По поручению президента согласовали с главой Нацбанка и премьер-министром разработку законопроекта о списании задолженности по потребительским кредитам на приобретение движимого и недвижимого имущества, уничтоженного во время военных действий", - написал Гентманцев.

Он добавил, что в Верховную Раду соответствующий законопреокт будет внесен уже на следующей неделе.

"Человек не должен выплачивать долг за объект, которого нет", – подчеркнул нардеп.

Напомним, ПриватБанк до конца лета продлил льготное кредитование по ставке 1,7% в месяц.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb