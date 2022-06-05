Украинцам могут списать кредиты за уничтоженное во время войны имущество. В Раде зарегистрируют такой законопроект на следующей неделе
В Верховной Раде на следующей неделе зарегистрируют законопроект о списании кредитов за уничтоженное во время боевых действий движимое и недвижимое имущество
Об этом сообщил глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев в телеграмм.
"По поручению президента согласовали с главой Нацбанка и премьер-министром разработку законопроекта о списании задолженности по потребительским кредитам на приобретение движимого и недвижимого имущества, уничтоженного во время военных действий", - написал Гентманцев.
Он добавил, что в Верховную Раду соответствующий законопреокт будет внесен уже на следующей неделе.
"Человек не должен выплачивать долг за объект, которого нет", – подчеркнул нардеп.
- Напомним, ПриватБанк до конца лета продлил льготное кредитование по ставке 1,7% в месяц.
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