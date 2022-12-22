Об этом президент Латвии Эгилс Левитс написал в своем Twitter.

"Во время Рождества украинцы сразятся в окопах. Вместе с Гитанасом Науседой и Аларом Карисом мы символически заливаем окопные свечи. Это подтверждение того, что мы будем продолжать поддерживать Украину до ее победы", — рассказал президент Латвии Эгилс Левитс.

Такая свеча не боится ветра, с ее помощью можно согреться и высушить одежду. Солдаты делают яму в земле и ставят туда свечу, потому нет дыма и не видно огня.

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