Украинцам хотят выдавать водительские права с 16 лет. Законопроект уже в Раде

Об этом говорится в проекте закона, опубликованном на сайте Верховной Рады.

Согласно проекту, управлять транспортным средством в 16 лет будет возможно только по письменному нотариально заверенному согласию родителей (усыновителей) или попечителей – если автомобили с автоматической коробкой передач (категории B).

Также проект предусмотрел механизм ответственности таких водителей.

"В случае причинения вреда другому лицу, несовершеннолетнее лицо несет ответственность за такой вред. А именно, отвечает за причиненный им ущерб самостоятельно на общих основаниях. В случае отсутствия у несовершеннолетнего лица имущества, достаточного для возмещения причиненного им ущерба, этот вред возмещается попечителем, если они не докажут, что ущерб был нанесен не по их вине", — говорится в законе.

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Интернет Ассоциация Украины заявила 10 сентября, что законопроект "О медиа" угрожает тоталитаризмом в медийной сфере.